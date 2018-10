Polizeidirektion Pirmasens / Trickdiebstahl

Trickdiebstahl

Zweibrücken - Opfer eines Trickdiebstahls wurde am 24.10.2018 gegen 09.30 Uhr eine Seniorin aus der Landstuhler Straße, die zwei fremde Frauen in ihre Wohnung gelassen hatte, welche angeblich auf der Suche nach gebrauchter Kleidung waren. Nachdem sich Personen in die Küche begeben hatten, breitete eine der Frauen im Türrahmen ein großes Betttuch aus und verdeckte damit den Blick in den Hausflur. Diesen Umstand nutzte eine unbekannte dritte Person aus, um aus dem Schlafzimmer der Geschädigten Schmuck zu stehlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

1. 30 - 40 Jahre alt, schlank, sprach hochdeutsch, ca. 160 cm groß 2. ca. 50 Jahre alt, korpulent, trug Sonnenbrille und Strickmütze, ca. 160 cm groß, sprach eine slawisch klingende Sprache

Hinweise zu den Täterinnen bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

