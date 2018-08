Polizeidirektion Pirmasens / Trickdiebstahl durch angeblichen ...

Trickdiebstahl durch angeblichen "Messerschleifer"

Thaleischweiler-Fröschen - Bereits am Donnerstagmittag kam es in Thaleischweiler-Fröschen zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand "Messer schleifen zu wollen" Zugang in ein Wohnhaus. Als die Bewohner des Hauses ihre Messer zum Schleifen holen wollten, betrat der Täter unbemerkt den Flur des Hauses und steckte den Haustür- und Garagenschlüssel ein. Als die Hausbewohner ihre Messer an den Mann übergeben wollten, verschwand dieser unverrichteter Dinge. Das Fehlen der Schlüssel bemerkten die Hausbewohner erst danach. Der Mann soll ca. 65 Jahre alt und kräftig sein. Möglicherweise war er mit einem hellblauen Klein-wagen unterwegs. Zeugen die nähere Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sollen sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen.

