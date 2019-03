Polizeidirektion Pirmasens / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken - Am 19.03.2019 gegen 01:50 Uhr wurde bei einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Gottlieb-Daimer-Straße Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in den Räumen der Polizeiinspektion ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Frau muss mit einem Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

