Polizeidirektion Pirmasens / Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne ...

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis u.a.

Pirmasens - Am Freitagmittag gegen 14 Uhr wurde in der Lemberger Straße in Pirmasens eine Verkehrskontrolle eines PKW durchgeführt. Der 28-Jährige Fahrer räumte dabei ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und vor Fahrtantritt eine Flasche Wein und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde ermittelt, dass die Fahrzeughalterin nichts von der "Schwarzfahrt" ihres Lebensgefährten wusste. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.