Polizeidirektion Pirmasens / Unbekannter Autofahrer beschädigt ...

Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Opel Astra

Pirmasens - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag, im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 13:00 Uhr, in der Bottenbacher Straße einen dort abgestellten Opel Astra. Der Opel stand in Fahrtrichtung Pirmasens geparkt. Der vermutlich zu dicht vorbeifahrende Pkw streifte den Opel Astra am linken vorderen Kotflügel. Dabei entstanden eine größere Delle im Blech sowie mehrere Kratzer.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.