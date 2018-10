Polizeidirektion Pirmasens / Unbekannter schlägt Heckscheibe ...

Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Dacia Logan ein

Pirmasens - In der Nacht zum 4.10.2018 wurde von einer unbekannten Person in der Uhlandstraße an einem dort geparkten Dacia Logan die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Innern des Pkw wurde aber nichts gestohlen. Nach Auskunft des Eigentümers dürfte ein Schachschaden in Höhe von ca. 250.- Euro entstanden sein. Täterhinweise wurden keine bekannt.

