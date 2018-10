Polizeidirektion Pirmasens / Unfall auf Baumarkt-Parkplatz - ...

Unfall auf Baumarkt-Parkplatz - Verursacher unbekannt

Pirmasens - Während der Fahrer eines Opel Insignia am Donnerstagmittag in einem Baumarkt in der Zweibrücker Straße einkaufte, beschädigte ein anderer Autofahrer den auf dem Markt-Parkplatz abgestellten Pkw. Als der Fahrer gegen 12:45 Uhr, zu seinem Auto zurückkam war der linke Außenspiegel beschädigt und es fand sich ein tiefer Kratzer in der Fahrertür. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um die Abwicklung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher unerkannt davon.

