Polizeidirektion Pirmasens / Unfall mit Lkw

Unfall mit Lkw

Hinterweidenthal - Am 04.12.18 gegen 02.45 h geriet in Höhe des Frauensteins ein in Richtung Landau fahrender Lkw-Fahrer auf die dortige Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Die Beschilderung wurde auf einer Länge von ca. 50 Metern komplett beschädigt, der Lkw blieb dann stecken. Nach eigenen Angaben sei der Fahrer eingeschlafen. Der Lkw musste von einer Spezialfirma geborgen werden, hierzu wurde die Richtungsfahrbahn Pirmasens für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 15000.-EUR.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.