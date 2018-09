Polizeidirektion Pirmasens / Unfall mit mehreren Verletzten

Unfall mit mehreren Verletzten

Lug - Am 28.09.18 kurz nach 11 Uhr missachtete an der Auffahrt zur L 495 bei Lug ein 72-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 33-jährigen Frau. Diese fuhr in Richtung Völkersweiler. Es kam zum heftigen Zusammenstoß. Hierbei wurde alle drei Insassen der Fahrzeuge verletzt, sie mussten zur ambulanten Behandlung in umliegende Kran-kenhäuser gebracht werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 17000 EUR. Neben der Polizei waren auch 2 Rettungswagen und 2 Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

