Polizeidirektion Pirmasens / Unfall mit verletztem ...

Pirmasens - Bereits am Donnerstagabend, um 18:20 Uhr, kam es im Bereich Vinningen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr die L482 aus Richtung L478 im Bereich der Gemarkung Vinningen in Fahrtrichtung Eichelsbacher Mühle in Pirmasens. Ein Motorradfahrer befuhr die L482 in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr, unmittelbar nach der Eichelsbacher Mühle in Fahrtrichtung L478, kam der unbekannte PKW im abschüssigen Kurvenbereich zu weit in die Fahrbahnmitte ab. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung. Der Fahrer des PKW hielt an und schaute sich nach dem Motorradfahrer um. Als dieser sich bewegte, setzte der Unfallverursacher unbehelligt die Fahrt fort. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Das Motorrad war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen türkisfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06331/5200 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

