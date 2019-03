Polizeidirektion Pirmasens / Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Schweix - Am Samstagmittag gegen 15:14 Uhr kam es auf der Kreisstrasse 1 zwischen "Hilster Mühle" und Schweix zu einem Motorradunfall. Ein 54-Jährige befuhr mit einem 28-jährigen und 48-jährigen Bekannten, mit jeweils einem Motorrad, hintereinander die K1 in Richtung Schweix. In einer auf der Strecke befindlichen Linkskurve verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Beim Sturz wurde der Fahrer über die Fahrbahn geschleudert. Durch einen Aufprall an der Leitplanke zog sich der 54- Jährige Frakturen beider Unterschenkel zu. Auf Grund der Verletzung wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Uni-Klinik geflogen. Des Weiteren entstand am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.