Polizeidirektion Pirmasens / Unfall verursacht und geflüchtet

Unfall verursacht und geflüchtet

Rodalben - Im Zeitraum von Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Pkw- Fahrer beim Vorbeifahren, den ordnungsgemäß in der Ringstraße abgestellt anthrazitfarbenen VW Passat, an der Fahrerseite. Danach flüchtet der Pkw- Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR. Wer im Zusammenhang mit dieser Verkehrsunfallflucht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

