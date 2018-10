Polizeidirektion Pirmasens / Unfallverursacher flüchtet

Unfallverursacher flüchtet

Dahn - Am 13.10.2018, zwischen 12.00 und 16.00 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Hotels Pfalzblick in der Goethestraße beim Ein- oder Ausparken ein anderes Auto und flüchtete anschließend. An dem beschädigten PKW entstand im Heckbereich ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Hinweise bezüglich des geflüchteten Unfallverursachers erbittet die Polizei unter der Tel. Nr.: 06391-9160

