Polizeidirektion Pirmasens / Unrühmliches Ende eines Grillfestes

Unrühmliches Ende eines Grillfestes

Hauenstein - Am Vormittag des heutigen Sonntags wurde festgestellt, dass an der Grillhütte in Hauenstein 15 Brauereigarnituren verbrannt wurden. Zuvor hatten die ortsansässigen Pfadfinder dort ein Grillfest gefeiert. Unbekannte Täter warfen die Garnituren offensichtlich in die Restglut, in der diese nahezu vollständig verbrannten. Insgesamt entstand ein Schaden von 2250 EUR. Hinweise zur Sachbeschädigung bitte an die Polizei Dahn.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn, Tel. 06391/9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -