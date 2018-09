Polizeidirektion Pirmasens / Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Bottenbach - Zunächst befuhr am Montagnachmittag ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf die Landstraße von Bottenbach in Richtung Pirmasens. Durch einen Fahrfehler verlor der junge Mann die Herrschaft über den Wagen, kam ins Schleudern und rutsche nach ca. 100 Metern in die Böschung. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer zu, durch sein Handy abgelenkt gewesen zu sein. Weiter hat der Nutzer gegenwärtig keinen Führerschein. Weil auch noch der Verdacht bestand Alkohol getrunken zu haben, wurde ihm auf der Polizei eine Blutprobe entnommen. Die Beschädigungen am Fahrzeug waren so groß, dass es abgeschleppt werden musste.

