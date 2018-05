Polizeidirektion Pirmasens / Verdächtige Anrufe

Verdächtige Anrufe

Pirmasens - In den letzten Tagen erhielten Pirmasenser Bürger angeblich Anrufe der Firma Profine. Die Angerufenen sollten jeweils Auskünfte über Art und Ausstattung von Wohnungsfenstern sowie deren Einbruchssicherheit geben. Auf Anfrage stellt die Firma Profine klar, dass keine Anrufe an Privatpersonen stattgefunden haben. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass mit der benutzten Mobilrufnummer ähnliche Anrufe auch in Hamburg und Bayern in den letzten Tagen erfolgten. Weder dort noch hier in Pirmasens konnten bisher Erkenntnisse auf den Anrufer gewonnen werden. Auch liegen keinerlei Hinweise auf Wohnungseinbrüche vor. Die Polizei weist im Zusammenhang mit solchen unklaren Anrufen vorsorglich darauf hin keine persönlichen Auskünfte über das Telefon an Unbekannte preiszugeben und das Gespräch zu beenden.

