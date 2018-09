Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 8

Pirmasens - In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:12 Uhr, befuhr ein 38 Jähriger Pkw- Fahrer die rechte Fahrspur der BAB 8 von Pirmasens in Richtung Zweibrücken. In Höhe des Parkplatzes "Kornberg" verlor der 38 Jährige, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw- Fahrer kam von der Fahrbahn nach rechts ab, fuhr über die dortige Böschung und kollidierte mit dem, auf dem Parkplatz stehenden, Pkw eines 21 Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 21 Jährige sowie seinen 24 Jährige Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

