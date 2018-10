Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Abfahrtsbereich der Autobahn A8

Zweibrücken - Am 05.10.2018 kam es im Abfahrtsbereich der A8, Anschlussstelle Contwig, zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Schaden von ca. 800 Euro. Die 55- jährige Fahrerin eines Opel Corsa und die 46-jährige Fahrerin eines Ford Galaxy befuhren hintereinander die A8 in Richtung Pirmasens und verließen diese an der Ausfahrt Contwig. Im Einmündungsbereich zur L 480 musste die Fahrerin des Opels anhalten, da von links Fahrzeuge kamen. Infolge ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr die Fahrerin des Fords auf den Opel auf. Dabei wurden die Opel-Fahrerin und deren 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.