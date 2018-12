Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen - Tanklaster beteiligt

Waldfischbach-Burgalben - Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw die kurvenreiche K25 von Waldfischbach-Burgalben in Richtung Hermersberg. Der 49-jährige Pkw-Fahrer überholte plötzlich in einer unübersichtlichen Linkskurve einen vorausfahrenden und vollbeladenen Tanklastzug und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 23-jähriger Mann saß. Die beiden Pkw stießen frontal zusammen und wurden gegen den Tanklastzug geschleudert. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Pkw-Fahrer schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Tanklastzug wurde im Bereich des Füllkastens ebenfalls beschädigt, sodass eine geringe Menge Benzin auslief. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 55000 Euro. Nach Prüfung des Tanklastzuges durch Feuerwehr und speziell angeforderte Kfz-Mechaniker konnte ein weiteres Austreten von Benzin bzw. Dieselkraftstoff aus dem Tanklastuug ausgeschlossen werden. Durch Einrichten von Öl-, Benzinsperren durch die Feuerwehr konnte auch vermieden werden, dass sich das ausgelaufene Benzin unkontrolliert ausbreitete. Die K25 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an, bis im Laufe des Samstag die Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten am Straßenkörper durchgeführt und beendet sind.

