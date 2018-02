Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens - Am Freitag, den 23.02.2018, in der Zeit von 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr ereignete sich in der Bottenbacher Straße, Pirmasens OT Winzeln ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 33-jährige Frau aus Pirmasens parkte ihr Fahrzeug in der Bottenbacher Straße, Pirmasens OT Winzeln am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Pirmasens. Bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel an dem Fahrzeug der 33-jährigen Frau. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300,00 Euro.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.