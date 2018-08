Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Hauenstein - Am Donnerstag, 16. August 2018 parkte die Geschädigte ihren Pkw Mercedes Benz B-Klasse, Farbe silber, ordnungsgemäß in Hauenstein in der Windthorststraße. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen 11.00 und 15.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Windthorststraße vermutlich i.R. Remmlingstraße/Hans-Sachs-Straße. Hierbei beschädigte er den Mercedes am hinteren linken Kotflügel und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist ein Schaden von etwa 1.500.- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizei Dahn unter Tel. 06391/916-0.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn unter Telefon: 06391/916-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.