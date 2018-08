Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Dahn-Reichenbach - Am Samstag zwischen 10.30 und 17.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hallenflohmarktes in der Erfweiler Straße ein dunkler Saab am Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts beschädigt. Obwohl hierbei ein Schaden von 1000 EUR entstand, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise kommt ein Pkw Mercedes A-Klasse, schwarz, als Verursacher in Betracht.

Hinweise zum Verursacher bitte an die PI Dahn.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391/9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.