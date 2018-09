Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Kröppen - Am Samstag, 15.09.2018, in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich in der Bitscher Straße, Kröppen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 25-jährige Frau aus der Stadt Pirmasens parkte ihren schwarzen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Trulber Straße. Durch Zeugen wurde ein silberner Mercedes-Benz mit vermutlich französischem Kennzeichen beobachtet, welcher gegen den geparkten PKW fuhr und hiernach seine Fahrt fortsetzte ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem PKW der Frau wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 250,00 Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

