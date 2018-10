Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Stadt Pirmasens - Am Freitag, den 05.10.2018 in dem Zeitraum zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 59-jähriger Mann aus Pirmasens parkte seinen PKW auf einem Parkplatz eines dort befindlichen Einkaufsmarktes. Vermutlich stieß beim Ausparken ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den PKW des 59-jährigen Mannes und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

