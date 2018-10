Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Rodalben - Am Freitag, den 19.10.2018, gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße, Rodalben ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 26-jähriger Mann aus Rodalben befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Zweibrücker Straße. Eine 58-jährige Frau aus Rodalben parkte mit ihrem PKW in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen in der genannten Richtung. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, so dass der 26-jährige Mann mit seinem PKW nach rechts ausweichen musste, wo er mit dem geparkten PKW der 58-jährigen Frau zusammenstieß. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 4.000,00 Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

