Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens - Nachträglich wurde der Polizei mitgeteilt, dass an einem in der Kirchbergstraße geparkten Hyundai der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Pkw stand im Zeitraum vom 22.02.2019 bis 24.02.2019 in Höhe des Anwesens Nr. 56 ordnungsgemäß geparkt. Offensichtlich fuhr ein anderer Pkw zu dicht am geparkten Hyundai vorbei und berührte den Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Über die Höhe des Sachschadens liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

