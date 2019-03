Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens - Im Friedrich-Ebert-Ring wurde am 12.03.2019, zwischen 11:45 Uhr 11:51 Uhr, ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter BMW durch einen vorbeifahrenden Pkw gestreift. Ohne anzuhalten fuhr der unfallverursachende Pkw-Fahrer weiter. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem unbekannten Pkw um einen SUV oder einen Kastenwagen gehandelt haben. Am beschädigten BMW ist ein Schaden von ca. 3000.- Euro entstanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

