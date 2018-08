Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens - Leicht verletzt wurde gestern ein 21-jähriger PKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 16:35 Uhr in der Adam-Müller-Straße ereignete. Der 21-jährige befuhr zunächst die Arnulfstraße in Richtung Streckbrücke und geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der feuchten Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Letztendlich kam das Auto im Zaun des hiesigen Zollamtes zum Stehen.

