Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Busenberg - In einem Pkw Opel Corsa fuhren vier Personen in der Hauptstraße in Busenberg in Richtung Bad Bergzabern.

Sie kamen von einer Party und wollten nach Hause fahren, als ein 18-jähriger Mitfahrer dachte, dass er seinen Geldbeutel vergessen habe.

Daraufhin hielt die 18-jährige Fahrerin gegen 00:20 Uhr an.

Außerhalb des Fahrzeuges kam es dann zu Streitigkeiten zwischen den Insassen, wobei ein weiterer 17-jähriger Insasse von dem 18-jährigen auf die Rückenlehne einer dort befindlichen Sitzbank gestoßen wurde.

Daraufhin forderte der 17-Jährige die Fahrerin, die zugleich seine Freundin war, auf die Fahrt ohne den 18-Jährigen Angreifer fortzusetzen, was diese auch tat.

Der junge Mann wollte jedoch auch mitfahren, weil auch noch seine 17-jährige Freundin im Fahrzeug saß und stellte deshalb seinen Fuß auf den Türrahmen der offenen Beifahrertür und hielt sich zugleich an der B-Säule des Pkw fest.

Der 17-Jährige trat daraufhin den Fuß des 18-Jährigen vom Türrahmen der Beifahrertür, worauf dieser zu Fall kam und vom rechten Hinterreifen des Pkw Opel Corsa überrollt wurde.

Erst nach Aufforderung seiner 17-jährigen Freundin hielt die 18-jährige Fahrerin an.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der junge Mann ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

Seine Verletzungen an den Beinen waren glücklicherweise nicht so schlimm, so dass er nicht stationär aufgenommen werden musste.

Gegen die 18-jährige Fahrerin und auch gegen ihren 17-Jährigen Freund, der den 18-Jährigen vom Türrahmen getreten hat, werden nun Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

