Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken - Am 29.03.2019 befuhr um ca. 11:35 Uhr ein 53-jähriger Mann zusammen mit seinem 61-jährigen Beifahrer mit seinem BMW den Etzelweg in Richtung Mittelbacher Straße und wollte nach links in den Elisenweg einbiegen. Der 52-jährige Fahrer eines Traktors bemerkte das Abbremsen des BMW wegen des Abbiegevorgangs zu spät und fuhr auf. Der Beifahrer des BMW wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.