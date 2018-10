Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit verletzter Person

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens - Am Abend des 06.10.2018 kam es gegen 19:50 Uhr in der Friedhofstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 40-Jährige Frau aus Pirmasens verletzt wurde. Die 40-Jährige musste verkehrsbedingt mit ihrem PKW an einem Fußgängerüberweg in der Friedhofstraße anhalten. Der dahinter fahrende 40-Jährige Fahrzeugführer realisierte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Durch den Aufprall war das Fahrzeug der 40-Jährigen so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die Dame musste aufgrund anhaltender Schmerzen ins Städtische Krankenhaus verbracht werden, um genauer untersucht zu werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.