Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gemarkung Münchweiler an der Rodalb - Am 11.11.2018, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 45 Jahre alter PKW Fahrer mit seinem BMW die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe des Polizeikontrollparkplatzes Hinterweidenthal überholte dieser einen mit 4 Personen besetzten Audi. Während des Überholvorganges kam der BMW Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls kam der BMW Fahrer ins Schleudern und stieß mit dem überholten Audi zusammen. Der Audi prallte daraufhin gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss stieß der BMW wieder in die Mittelleitplanke und danach erneut mit dem Audi zusammen. Der BMW kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi blieb beschädigt auf der Bundesstraße stehen. Zwei Mitinsassen des Audi wurden leicht- und schwerverletzt. Der BMW Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,79 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Gesamtschaden von den nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen und der Leitplanke wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Der Führerschein des BMW Fahrer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die B10 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

