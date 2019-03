Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Zweibrücken - Am 02.03.2019 gegen 08:00 Uhr teilte ein Verkehrsunfallzeuge der Polizei Zweibrücken mit, dass er nachts gegen 02:30 Uhr einen Verkehrsunfall im Bereich der Pennsylvaniastraße Zweibrücken beobachtet habe. Ein männlicher Fahrzeugführer habe beim Einparken mit seinem schwarzen Audi einen grauen VW Passat beschädigt. Hiernach habe er sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach Ermittlungen der Beamten vor Ort konnte der 24-jährige Beschuldigte aus Ramstein-Miesenbach ausfindig gemacht werden, welcher zu Besuch in Zweibrücken war. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Beschuldigten wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille Atemalkoholkonzentration. Hiernach wurde der Mann zur Dienststelle verbracht wo Ihm eine Blutprobe entnommen wurde, welche von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken angeordnet worden war. An dem unfallverursachenden Audi entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. An dem VW entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

