Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfall verletzter Fußgängerin

Verkehrsunfall verletzter Fußgängerin

Pirmasens - Am Freitag, den 05.10.2018, gegen 13:20 Uhr kam es in der Volksgartenstraße / Friedhofstraße, Pirmasens zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Fußgängerin aus Pirmasens angefahren wurde. Ein 68-jährige Fahrzeugführer aus Pirmasens befuhr mit seinem PKW zuvor die Alleestraße in Richtung Landauer Straße und bog an der genannten Einmündung nach links ab in die Volksgartenstraße. Dort übersah er die 77-jährige Fußgängerin, welche die Straße überquerte und erfasste diese mit seinem PKW. Die 77-jährige Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren Beobachtung in das Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Volksgartenstraße in Richtung Landauer Straße für eine halbe Stunde gesperrt.

