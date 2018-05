Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken - Ein Pkw-Fahrer parkte seinen schwarzen Ford Focus am 15.05.2018, gegen 14.30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Delawarestraße in Richtung Landstuhler Straße. Als er gegen 19.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, konnte er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 1000.- Euro feststellen. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

