Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Pirmasens - Am Samstag, den 08.09.2018 um 13:40 Uhr befuhr ein noch unbekannter Autofahrer den Kreisel in der Rodalber Straße und kam beim Verlassen des Kreisels von der Fahrbahn ab und beschädigte das Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, konnte jedoch von Zeugen auf der Flucht beobachtet werden. Anhand von Spuren an der Unfallstelle handelt es sich um einen Opel Adam in der Grundfarbe Creme White. Der Opel dürfte einen starken Schaden im Frontbereich haben, der Fahrer dürfte ca. 25-30 Jahre alt sein. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de.

