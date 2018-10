Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken - In der Jakob-Leyser-Straße Höhe Anwesen Nr. 9 streifte am 16.10.2018 zwischen 06.20 Uhr und 14.15 Uhr ein unbekannter Verursacher einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden von ca. 800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen

