Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken - Am 13.03.2019 zwischen 14:00 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Nutzer einen schwarzen Mazda 2, der auf dem Parkplatz des Fashion Outlet in Höhe des Bruno-Banani-Stores in fünfter Reihe geparkt war. Am Mazda wurde eine großflächige, tiefe Eindellung mit hellblauer Farbanhaftung an der Fahrertür festgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Geschätzter Schaden: ca. 1.000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

