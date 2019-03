Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken - Zwischen dem 28.03.2019, 11:00 Uhr und dem 29.03.2019, 11:50 Uhr kam es in der Pennsylvaniastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Die 51-jährige Nutzerin eines weißen Fiat 500 hatte ihren PKW vor dem Anwesen Pennsylvaniastraße 3 zum Parken abgestellt. Am nächsten Tag stellte sie Beschädigungen im hinteren, rechten Bereich ihres Fahrzeugs fest. Da am Vortag direkt neben dem Fiat ein größerer PKW-Anhänger stand, könnte der Schaden durch diesen verursacht worden sein. Nähere Angaben zu dem Anhänger sind nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

