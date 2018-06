Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht geklärt:

Verkehrsunfallflucht geklärt:

Rodalben, Baumbuschstraße. - Dienstag 12.6.2018, 17.45 h. - Bereits am Dienstag wurde an einem Opel Adam in der Baumbuschstraße der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher dessen rechter Spiegel ebenfalls beschädigt wurde, beging zunächst Fahrerflucht. Am Unfallort konnte ein Teilstück des Spiegelglases gesichert werden. Umfangreiche Ermittlungen führten dazu, den Verursacher ausfindig zu machen. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Polizeidirektion Pirmasens

