Polizeidirektion Pirmasens / Verkehrsunfallflucht - Stadt ...

Verkehrsunfallflucht - Stadt Pirmasens

Pirmasens - Am Freitagabend beobachtet eine Passantin in der Wildstraße in Pirmasens eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer einer silbernen Mercedes A-Klasse fuhr um 21:35 Uhr an den am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei, als er aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes zwei Fahrzeuge beschädigte. Ein beschädigter Außenspiegel und ein beschädigtes Fahrzeugheck lassen einen Sachschaden von mindestens 350 Euro annehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

