Polizeidirektion Pirmasens / Verletztes 11-jähriges Mädchen

Verletztes 11-jähriges Mädchen

Zweibrücken - Bislang nicht geklärt sind die Umstände, aufgrund derer ein 11-jähriges Mädchen am 19.03.2019 gegen 07:20 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof zu Fall kam und mit der Stirn auf dem Boden aufschlug. Das Mädchen war kurzzeitig bewusstlos und musste einen Tag zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ob es im Gedränge am ZOB absichtlich oder unabsichtlich angerempelt wurde oder sonstwie zu Fall kam, ist ungeklärt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

