Polizeidirektion Pirmasens / Verstoß gegen das ...

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken - Eine 58-jährige Frau rief am 19.03.2019 gegen 03:40 Uhr bei der Polizei an, um einen angeblichen Streit zwischen ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn zu melden, die in der Wohnung über ihr leben. Vor Ort stellte sich die Situation anders dar, denn offenbar stritten sich die Tochter und ihr Ehemann nicht untereinander, sondern waren gemeinsam in Streit mit der Anruferin geraten. Deshalb verließen sie die Wohnung gemeinsam und begaben sich mit einem Taxi in ein Hotel.

Da es in der Wohnung der Anruferin nach Marihuana roch, schauten sich die Beamten näher um und entdeckten neben einer Restmenge Tabak-Marihuana-Gemisch auch ein Aufzuchtbehältnis mit zwölf kleinen Marihuanapflanzen im Sprösslingsstadium. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die 58-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

