Polizeidirektion Pirmasens / Versuchter Einbruchsdiebstahl in ...

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Imbiss

Zweibrücken - Zwischen 18.30 Uhr des 22.08.18 und 08.00 Uhr des 23.08.18 versuchte(n) bislang unbekannte(r) Täter eine verschlossene Tür zu einer Imbissbude in der Kaiserstraße in Zweibrücken aufzuhebeln, nachdem bereits die Toilettentür beschädigt wurde. Dies gelang dem oder den Täter(n) jedoch nicht, sodass diese kein Diebesgut erlangen konnten und lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursachten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

