Polizeidirektion Pirmasens / Versuchter Enkeltrickbetrug

Versuchter Enkeltrickbetrug

Pirmasens - Im Laufe des gestrigen Nachmittags kam es im Stadtgebiet Pirmasens zu zwei Fällen eines sogenannten Enkeltrickbetruges. Dabei versuchen die Betrüger telefonisch durch geschickte Gesprächsführung zunächst den Namen eines tatsächlich existenten Enkels in Erfahrung zu bringen und täuschen anschließend eine finanzielle Notlage vor, um von den Angerufenen einen oftmals fünfstelligen Bargeldbetrag zu er-gaunern. In beiden Fällen blieb es in Pirmasens beim Versuch.

