Polizeidirektion Pirmasens / Vorfahrt nicht beachtet - Unfall ...

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall verursacht

Waldfischbach-Burgalben - Am Freitagabend wollte ein Pkw-Fahrer von der Bergstraße in Waldfischbach nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Pkw-Fahrerin, die gerade in der Hauptstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Unfallverursacher gab an, dass er wohl durch das Gespräch mit seinem Beifahrer abgelenkt war und deswegen seine Unfallgegnerin nicht gesehen hat.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.