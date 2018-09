Polizeidirektion Pirmasens / Waldfischbach-Burgalben - ...

Waldfischbach-Burgalben - Unfallflucht in der Lindenstraße

Waldfischbach-Burgalben - In der Zeit von Mo., den 11.09. auf Di., den 12.09. ist es in Waldfischbach auf der Moschelmühle zum Diebstahl einer Dachrinne und eines Fallrohres gekommen. Unbekannte bauten die aus Kupfer bestehenden Teile an dem derzeit unbewohnten Haus ab und entwendeten diese. Zeugen die etwas beobachtet haben mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000.- Euro

