Polizeidirektion Pirmasens / Waldfischbach-Burgalben - B270 ...

Waldfischbach-Burgalben - B270 Unfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Waldfischbach-Burgalben - Am gestrigen späten Montagnachmittag ist es auf der B 270 zwischen den Abfahrten nach Waldfischbach-Burgalben zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Fahrern gekommen. Ein 30 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw die B 270 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Kaiserslautern. In Höhe der hohen Stützmauer kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit dem Pkw einer 41 Jahre alten Fahrerin. Das Fahrzeug wurde weiter geschleudert und kollidierte dann mit Pkw einer 37 Jahre alten Frau. Die zuerst genannte Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Über seine Verletzungen liegen bislang noch keine Ergebnisse vor. Es entstand ein Gesamtschaden von 45.000 Euro, die B 270 war insgesamt für 3 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme durch Waldfischbach-Burgalben hindurch umgeleitet werden. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde am heutigen Tage eine Drohne eingesetzt die wichtige Erkenntnisse über die Spurenlage fotografieren konnte.

