Polizeidirektion Pirmasens / Warnhinweis - betrügerische ...

Warnhinweis - betrügerische "Dachhaie"

Dahn - Die Polizei warnt vor reisenden betrügerischen Handwerkern. Bei der Polizei Dahn gingen Mitteilungen über betrügerische Handwerker ein. Sie klingeln an Türen und bieten Dachreinigungen an oder machen auf angebliche Schäden am Dach aufmerksam. Gehen Sie nicht auf angeblich kostenlose Dachüberprüfungen oder vermeintlich günstige Angebote ein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn (06391 9160).

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.