Polizeidirektion Pirmasens / Windpark Vinningen / Brand eines ...

Windpark Vinningen / Brand eines Windrades

Vinningen - Am 29.11.2018, 17:56 h geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Generator-Block eines im Windpark Vinningen aufgestellten Windrades in Brand. Der in großer Höhe gelegene Brandherd konnte nicht direkt gelöscht werden. Das Feuer brannte kontrolliert ab. Derzeit ist die Örtlichkeit infolge der Gefahr herabfallender Trümmer weiträumig abgesperrt. Fahrzeug- und Luftverkehr war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 500.000 Euro belaufen.

